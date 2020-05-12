رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:
صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على خليج السويس، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لمنطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحيين ( ٢٩ ، ٣٠ ) وربطهما على المحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك بأطوال حوالي ٦٦ كم وبتكلفة تبلغ نحو ٩٤ مليون جنيه.
وأضاف المهندس خالد شاهين، في بيان، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الطرق نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، مع إتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
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