أخبار مصر | الكمامة والكشف إجباري.. محافظ القاهرة يفتتح سوق الزاوية الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكمامة والكشف إجباري.. محافظ القاهرة يفتتح سوق الزاوية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونائبه للمنطقة الشمالية المهندس حسام فوزي، منذ قليل، سوق الزاوية الحمراء الجديد، بحضور اللواء هشتم عبدالحميد رئيس الحي، وعددا من قيادات المحافظة.

وتفقد محافظ القاهرة، عدد من باكيات السوق، والتأكد من توافر كافة الإجراءات الصحية حفاظا على الباعة والمواطنين المترددين على السوق.

وأجرت إدارة الأسواق الكشف على كافة المترددين على السوق بجهاز الحرارة، قبل افتتاحة بدقائق مع إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية منعًا لانتشار فيروس كورونا بينهم.