غالبية القراء يؤيدون غلق الحدائق والمحال وحظر التنقل بين المحافظات فى العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه غلق الحدائق والمحال وحظر التنقل بين المحافظات فى عيد الفطر فى سؤال بعنوان: هل تؤيد غلق الحدائق والمحال وحظر التنقل بين المحافظات فى عيد الفطر؟



وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة :86 % أجابوا بنعم معلنين تأييدهم غلق الحدائق والمحال وحظر التنقل بين المحافظات فى عيد الفطر.



فى حين أجاب 14% فقط من المشاركين فى بالاستطلاع بـ" لا" معلنين رفضهم للأمر.

وكان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، قد قال إنه على الحكومة اتخاذ قرارت حاسمه قبل حلول عيد الفطر، باتخاذ نفس الإجراءات التى اتخذتها بعيد شم النسيم وغلق كافة الشواطئ و الطرق المؤدية إليها ومنع التنقل بين المحافظات، مطالبا بضرورة توعيه المواطنين بخطورة هذه التجمعات على انتشار فيرس كورونا.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن الحكومة تعمل حتى الآن وفق إجراءات صحيحة وجادة للحد من انتشار كورونا، ولكن الأهم هو مدى استجابة المواطن لهذه التحذيرات، مشيرا إلى أنه لازال هناك فئات لا تدرك خطورة الموقف .

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وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مطالبة نفابة الأطباء بالحظر الشامل لابد من أن يكون وفق دراسة لأن هناك معايير آخرى تحكم الأمر لابد وأن تكون محل نظر وهو ما تفعل الحكومة عليه بإحداث توازن بين الاقتصاد والصحة حتى لا يكون هناك تأثر مالى كبير وعدم تأثر الحياة المعيشية للبعض .