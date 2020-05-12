شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء شمال الدلتا": 178 مركز شحن للعدادت مسبوقة الدفع ما بين ثابت ومتنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة قامت بتوفير خدمات الدفع الإلكترونى وكذلك توفير العديد من مراكز الشحن، حيث بلغ إجمالى عدد مراكز الشحن 178 مركز شحن، منها (56) مركز شحن تغطى كل الهندسات التابعة للشركة بواقع مركز شحن لكل هندسة بالإضافة إلى عدد (25) مركز شحن فرعى للتجمعات الكبيرة وعدد (97) وحدة شحن متنقلة وجار استحداث تطبيق للشحن عن طريق الموبايل تيسيراً على المشتركين.

و أضاف عسل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عملية شحن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة على مدار الساعة بجميع منافذ الشحن على مدار الساعة سواء التابعة للشركة أو المنافذ الخاصة، مؤكداً أن عملية الشحن لم تتوقف إطلاقاً ومتاحة للمواطنين فى أى وقت حسب احتياجات المواطنين.

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وقال عسل أن50% من إجمالى عدد المشتركين بالشركة الذين يبلغ عددهم 4 ملايين و416 ألفا و652 مشتركا، يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع، وهو ما ساهم بشكل كبير فى القضاء على مشاكل الفواتير الخاطئة بالشركة؛ و أوضح عسل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بنطاق عمل الشركة بلغت حتى الآن 2 مليون و252 ألفا و492 عدادًا.

الجدير بالذكر أن هناك حاليا 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنوياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.