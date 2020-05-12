شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانى الثانى الثانوى يبدأون امتحان الفيزياء والتاريخ من المنزل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية من المنازل على التابلت ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

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وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".