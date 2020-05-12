شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للمدارس الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس،حيث يستطيع الطلاب الحصول على أرقام الجلوس من خلال المدرسة التابع لها أو إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات، وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.

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وفى ذات السياق أضاف حجازى، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن أرقام الجلوس واللجنة التى يؤدى فيها الطالب امتحاناته، عبر الرابط التالى" http://seat.thanwya.emis.gov.eg/