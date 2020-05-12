مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. النائب العام يعقد اجتماعا بنيابات الاستئناف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. النائب العام يعقد اجتماعا بنيابات الاستئناف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

النائب العام يعقد اجتماعا بنيابات الاستئناف بالفيديو كونفرانس

اجتمع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الاثنين، الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، بالمستشارين رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بتقنية "الاجتماع المرئي عن بُعد" "conference call" التي أعدتها إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة بمكتب النائب العام ونيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية عَبر تطبيق "Skype" باستخدام خطوط مؤمنة للربط بين الحضور، حيث عُقد الاجتماع بين النائب العام ورؤساء الاستئناف الكائنة مقارهم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وطنطا والدقهلية وبني سويف وأسيوط وقنا. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

بجوار أحد البنوك.. العثور على طفل حديث الولادة بالبدرشين

Advertisements

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على طفل حديث الولادة، ملقى بجوار فرع أحد البنوك بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

ننشر صورة شخص سقط من الطابق الخامس متوفيا في مايو

حصلت بوابة الخليج 365 على صورة شخص لقي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس في منطقة 15 مايو.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالوراق

داهم رجال مباحث التموين بالجيزة، مخزن مواد تموينية منتهية الصلاحية، بمنطقة الوراق، شمال الجيزة، وضبط داخله كميات كبيرة من السلع الغذائية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

مجلس الدولة يلزام "السكة الحديد" بدفع 23 ألف جنيه لميناء الإسكندرية