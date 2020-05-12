مصر | "كسروا زجاجة على رأسه".. ضرب سائق "توك توك" بالعمرانية صدم طفلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "كسروا زجاجة على رأسه".. ضرب سائق "توك توك" بالعمرانية صدم طفلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كسروا زجاجة على رأسه".. هكذا أصاب 3 أشخاص سائق "توك توك"، بسبب صدمه طفلة، ما أحدث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بجسدها، بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعقيد أحمد كامل مأمور قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه النقيب عبد الرحمن محمدين، وبالفحص والمعاينة تبين أن سائق توك توك صدم طفلة محدثًا إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تحريات المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة توصلت إلى أن 3 أشخاص من أسرة الطفلة توجهوا إلى سائق التوك توك لمعاتبته عما أحدثه للطفلة من إصابات، ونشبت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها سائق التوك توك على أحدهم بالضرب، مما أثار حفيظته، فتعدي عليه بالضرب هو الآخر " كسر زجاجة على رأسه"... على حد قول شهود العيان.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تفاصيل العثور على جثة سيدة بالعمرانية

في سياق منفصل، كشفت عنه تحريات أجهزة الأمن بالجيزة بشأن السيدة المعثور على جثتها داخل شقتها بأحد العقارات بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، حيث كانت تعيش بمفردها، بالشقة سكنها بالطابق الأرضي، وكانت تعاني من أمراض مزمنة لكبر سنها، فضلا إلى أنها كانت تعاني من مرض السكر منذ عدة سنوات.

Advertisements

وبينت التحريات، أن المتوفاة تغيبت منذ يومين، ومساء الأربعاء، تلاحظ للأهالي انبعاث رائحة كريهة من داخل شقتها، مما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.

ومعاينة رجال مباحث الجيزة، توصلت إلى سلامة جميع أبواب ونوافذ شقة المتوفاة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين أن وفاتها طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها. وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة، بأحد العقارات، بشارع مستشفى الصدر، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بشارع متفرع من شارع مستشفي الصدر، بنطاق القسم. بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها. وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب عبد الرحمن محمدين، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضي، وأن انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة المتوفاة، دفعت أحد الأهالي إلى إبلاغ الشرطة.