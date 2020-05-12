أخبار مصر | الأرصاد تحذر المواطنين.. شبورة وطقس حار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر المواطنين.. شبورة وطقس حار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة صباحًا، وطقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة صباحًا تكون كثيفة على بعض المناطق، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فجاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 34

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درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 30