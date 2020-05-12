شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: موعد امتحانات الفرق النهائية مرهون بانتهاء تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، أن الكلية لم تعلن أى مواعيد رسمية بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية وكذلك الدراسات العليا، حيث أن هذا الأمر مرهون ومرتبط بانتهاء فترة تعليق الدراسة وفقا لقرارات الحكومة ومستجدات فيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة صفاء صلاح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الكلية على أتم جاهزية واستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالنسبة لطلاب الفرقة النهائية من حيث الجدول الزمنى للمواد وإعداد الطلاب داخل اللجان ولكن فى ضوء إعلان المواعيد الرسمية من قبل الحكومة برفع الحظر وفى ضوء قرارات رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم.

ونفت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، إعلان أى مواعيد رسمية أو جدول زمنى يتعلق بمواد الدراسة لطلاب الفرق النهائية أو الدراسات العليا داخل الكلية.

وعلى جانب آخر، كانت كشفت الدكتور صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، عن إصابة الطالب اسلام محمد نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وقالت الدكتورة صفاء صلاح لـ"الخليج 365 " أن الطالب إسلام خريج معهد فنى تمريض وبالتالى يمتلك تصريح مزاولة مهنة والتحق بالفرقة الثانية بكلية التمريض موضحة أنه أصيب بفيروس كورونا خلال عملة بأحد المستشفيات.

وتابعت عميد كلية التمريض أنه فور الإصابة تم التواصل معه من قبل الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه وعمل مسح طبى له ولأسرته والمخالطين له ثم تم عزله ونقله إلى مستشفى العبور.

وذكرت الدكتورة صفاء صالح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان أن هناك متابعة دورية لحالة الطالب إسلام محمد وعمل مسحات بصورة منتظمة له لمتابعة الحالة الصحية له، مشيدة بموقف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى التدخل والتواصل مع الطالب مباشرة، مؤكدة أن ذلك الأمر انعكس إيجابا على الطالب المصاب.