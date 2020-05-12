"ساقية الصاوي" تعلن عن جوائز المسابقة الأولى لأفلام الموبايل لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أعلنت ساقية عبد المنعم الصاوي مساء الإثنين، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) عن الفائزين بمسابقة الساقية الأولى لأفلام الموبايل لعام 2020، والتي أطلقتها تحت شعار (stay at home)، تماشيا مع الظروف الحالية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفاز الفيلم السوري المستقل "the mother للمخرج ناصيف شلش بجائزة أفضل فيلم محتل المركز الأول بالمسابقة، وحصل على المركز الثاني بالمسابقة الفيلم المستقل "عزلة مزمنة" للمخرجه أميرة الشوربجي، بينما جاء في المركز الثالث الفيلم المستقل "نوبة قلق" للمخرج أنس عوض.

وحصل على جائزة أفضل أداء تمثيلي الفنان حاتم رضا عن فيلم "نوبة قلق" مناصفة مع الفنانة أميرة الشوربجي عن فيلم"عزلة مزمنة"، وفاز بجائزة أفضل مونتاج الفنان عمر حاتم عن فيلم "jonetsu "، بينما حصل على جائزة أفضل تصوير الفنان سمير أنور عن فيلم "أخر يوم"، وحصل على جائزة أفضل فكرة الفنان محمد حسين توفيق عن فيلم "أصبحنا في الداخل".

جدير بالذكر أن المسابقة تقدم لها 65 فيلما متنوعا،وقامت لجنة مشاهدات المسابقة المكونة من المخرج والسيناريست تامر عبد الحميد،والمخرج والمنتج أمير الشناوي،والمخرج المنفذ أحمد سامي باختيار 26 فيلما للمشاركة بالدورة الأولى من مسابقة افلام الموبايل،وذلك ممن توافرت عليهم شروط المسابقة.