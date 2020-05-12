الجريمة في 24 ساعة| تفاصيل العثور على 3 جثث بسبب علاقات آثمة.. وسر ذبح رجل أعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري، الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين جرائم قتل بسبب علاقات غير شرعية، ومحاولة تهريب مخدرات داخل أتوبيس بـ 18 مليون جنيه، وكواليس جديدة في مقتل رجل أعمال بمدينة بدر.

- قتلوه وحرقوا جثته.. أب وابنه يمزقان جسد شاب في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن في القليوبية، غموض العثور على جثة شاب بأرض زراعية بقليوب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل ونجله استدرجا المجني عليه إلى منزلهما، وقتلاه ووضعا جثته في جوال وأشعلا فيه النيران لإخفاء معالم جريمتهما، وذلك انتقامًا منه بعد اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع ابنة الأول وشقيقة الثاني.

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- "5 سنين في الحرام".. كشف لغز العثور على جثتين مكبلتين بالحبال في ترعة بسوهاج

كشفت مباحث سوهاج، تحت إشراف العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير الإدارة، غموض العثور على جثتين مكبلتين بالحبال في ترعة نجع حمادي بناحية قرية شندويل البلد، دائرة مركز شرطة المراغة، شمالي المحافظة.

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- أطلق عليه النار.. عامل يتهم والده المُسن بالشروع في قتله بسوهاج

اتهم عامل والده المُسن، بالتعدي عليه بسلاح ناري وإصابته بطلقات نارية في الجسم، بسبب خلافات عائلية، في مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

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- التحريات عن مقتل رجل أعمال بالروبيكي: ذبحوه ولم يسرقوا منه شيئ

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل رجل أعمال على طريق الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر.

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- "خلي بالك وأنت ماشي".. كيف انتقمت أسرة طفلة من سائق صدمها بالعمرانية؟

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"مش تخلي بالك وانت ماشي".. مشادة متكررة طالما تعرض لها سائق توك توك خلال عمله بحي العمرانية غرب الجيزة، لكن تلك المرة كاد يفقد حياته على إثرها.

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- بقيمة 18 مليون جنيه.. العثور على 2220 طربة حشيش مخبأة داخل سقف أتوبيس بالسويس

نجح ضباط مكافحة المخدرات، في ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بنقل وتهريب 2220 طربة لمخدر الحشيش، و20 كيلو جرام لمخدر الأفيون بمحافظة بالسويس.

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- بعد تداول مقطع فيديو.. الأمن يضبط عنصر إجرامي يدرب كلب على القتل وافتراس الحيوانات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية ببني سويف، بعد تداول مقطع فيديو له على "الفيس بوك"، أثناء تدريب كلب على افتراس وقتل الحيوانات الأليفة بالشوارع.

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- السيطرة على حريق اندلع في غرفة عمليات النجدة بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، في غرفة عمليات النجدة بالإسكندرية، بمنطقة باب شرقي، دون حدوث إصابات.

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- اندلاع حريق في مصنع كتان بشبرا ملس بالغربية

اندلع حريق، في مصنع كتان بقرية شبرا ملس، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية.

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