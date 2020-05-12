شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 12 مايو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تسير شركة (مصر للطيران) رحلتين إلى لندن وواشنطن لعودة المصريين العالقين بعد تعليق الرحلات من وإلى مصر في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد.

القاهرة.. ينعقد مجلس الهيئات القضائية، لعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عُقد في 28 أبريل الماضي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى منها الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم ووضع خطة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على زيادة معدلات الإنجاز وميكنة منظومة التقاضي.

القاهرة.. تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وآخر لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

القاهرة.. تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا مشتركا مع مكتب لجنة الزراعة الري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

القاهرة.. تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١واستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

القاهرة.. تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

القاهرة.. تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة خطة وموازنة العام المالي 2020 /2021، وذلك للجهات صندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزي للتعمير ومركز بحوث البناء والإسكان.

القاهرة.. يحيي الأزهر الشريف ذكرى مرور 1080 عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر، والذي يعد من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، وأيقونة الدين الوسطي ورمز الدولة المصرية في الساحة الدينية العالمية.

القاهرة.. يفتتح محافظ القاهرة خالد عبدالعال، سوق الزاوية الحمراء الجديد بتكلفة 11 مليون جنيه في إطار خطة المحافظة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، وإتاحة أماكن حضارية للباعة الجائلين.

القاهرة.. ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي حلقة نقاشية خاصة حول الآثار الاجتماعية لفيروس كورونا في المنطقة العربية، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)؛ ضمن مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك».

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نيقوسيا.. يشارك وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس في مؤتمر بالدائرة التليفزيونية المغلقة لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، حيث سيناقشون آثار فيروس كورونا على الأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي.

بروكسل.. يعقد اجتماع بمشاركة الأمين العام لحلف الناتو ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة بشأن شراكة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع والآلية المحتملة لتعاون دولي في المستقبل.

الكويت.. تبدأ عملة عودة المواطنين الكويتيين من السعودية عبر منفذ «نويصيب» الحدودي، بعد تنسيق الكويت مع السلطات السعودية، وسيتم فحص كافة ‏العائدين في منتزه (الخيران)، وفق الآلية المتفق عليها مع السلطات الأمنية والصحية الكويتية.

موسكو.. تنتهي العطلة العامة المفروضة في روسيا بسبب تفشي فيروس كورونا، مع الحفاظ على الإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات للوقاية من فيروس كورونا.