8 مخالفات عقوبتها إلغاء رخصة المقاهى والمطاعم والمعارض والأكشاك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حدد قانون المحال العامة الجديد، 8 حالات للمخالفة تكون عقوبتها إلغاء رخصة المحل، مثل المقاهي والمطاعم والمعارض والأكشاك، وغيرها.
وينص على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.
3 - إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتاً.
4 - إذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
5 ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات.
7- إذا كان استمرار تشغيله يسبب الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
8 - إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.
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