شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مخالفات عقوبتها إلغاء رخصة المقاهى والمطاعم والمعارض والأكشاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد قانون المحال العامة الجديد، 8 حالات للمخالفة تكون عقوبتها إلغاء رخصة المحل، مثل المقاهي والمطاعم والمعارض والأكشاك، وغيرها.

وينص على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام فى أى من الأحوال الآتية:

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.

3 - إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتاً.

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4 - إذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.

5 ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.

6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات.

7- إذا كان استمرار تشغيله يسبب الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

8 - إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.