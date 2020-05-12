شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أول اجتماع لمجلس الهيئات القضائية لتطوير منظومة القضاء وميكنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الهيئات القضائية، اليوم الثلاثاء، أول اجتماعاته منذ تشكيله الذى جاء مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وبعد دعوة المستشار عمر مروان وزير العدل لانعقاده، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى عقد 28 أبريل الماضى.

وبحسب بيان سابق لوزارة العدل فأن المستشار عمر مروان سيقوم بعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى عقد فى 28 أبريل، على أعضاء مجلس الهيئات القضائية، والتى تتضمن خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

كما تضمنت نتائج اجتماع الرئيس السيسى مع وزير العدل، توجيه القائمين على منظومة القضاء فى مصر، بتعزيز الجهود فى تطوير المنظومة للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع فى الميكنة والتحول الرقمى، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم.

والتوجيه بالارتقاء ببيئة العمل الإدارى لتيسير إجراءات العمل القضائى والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مبانى المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.

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ومجلس الهيئات القضائية نص عليه الدستور وحدد مهامه وصلاحياته فى التعديلات الأخيرة، ونصت المادة (185) من الدستور على "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

جدير بالذكر أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويحل وزير العدل محله عند عدم حضوره ويضم فى عضوية كل من، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبأمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل.