أخبار مصر | نادي الصيد يخفض رواتب المدربين والعاملين لـ75% بسبب كورونا (مستند)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي الصيد يخفض رواتب المدربين والعاملين لـ75% بسبب كورونا (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مجلس إدارة نادي الصيد، تخفيض رواتب العاملين والموظفين، إلى 75%، دون الاستغناء عن أحدهم لحين العبور من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وحصلت "الخليج 365" على مستند يفيد بخفض الرواتب لجميع العاملين بالنادي، بداية من شهر مايو الجاري، نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بتفشي وباء كورونا.
وأعلن النادي تخفيض رواتب العاملين بنسبة 25% لمن يتقاضون حتى 10 آلاف جنيه، و 30% لمن يحصلون على راتب أعلى من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، وخصم 50% لمن يحصلون على راتب أعلى 50 ألف جنيه.
كما قرر مجلس إدارة النادي تخفيض رواتب المديرين الفنيين والمدربين بنسبة 75%.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار، بكافة أنحاء الجمهورية بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.
8 وفيات جديدة
وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.