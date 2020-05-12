شكرا لقرائتكم خبر عن حالة من عدم الاستقرار.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ 72 ساعة المقبلة والتي يسود فيها طقس شديد الحرارة الأربعاء والخميس، وحالة من عدم الاستقرار على جنوب البلاد الخميس.

وعن الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء يتوقع خبراء الأرصاد طقس حار على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحاً ورياح معتدلة تنشط أحياناً، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشبورة صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق ورياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء طقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب الصعيد.

وهناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء ان شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35 – 19»، الإسكندرية «27– 17»، قنا «38- 20»، الأقصر «39 – 21»، أسوان «39 – 22».

أما غداً الأربعاء فيسود طقس شديد الحرارة على القاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على الوجه البحرى.

وهناك شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

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القاهرة الكبرى «37 – 20»، الوجه البحرى «36 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 24»، شمال الصعيد «40 – 22»، جنوب الصعيد «40 – 25» درجة مئوية.

أما طقس الخميس فيسود طقس شديد الحرارة على القاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على الوجه البحرى.

وهناك امطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل البحر الأحمر تكون رعدية احيانا والرياح معتدلة تنشط احيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على شمال الصعيد تكون رعدية احياناً والرياح معتدلة تنشط احيانا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق على جنوب الصعيد تكون رعدية احيانا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «37 – 20»، الوجه البحرى «36 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 22»، شمال الصعيد «40 – 23»، جنوب الصعيد «40 – 26» درجة مئوية.