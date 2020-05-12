شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر النهار" يزين سماء مصر والوطن العربى حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن استمتع الجميع برؤية بدر رمضان الخميس الماضى 7 مايو 2020، والذى مثل البدر العملاق الرابع والأخير هذا العام، فقد أصبح القمر من اليوم فى مرحلة الأحدب المتناقص ما يعنى شروقه متأخرا مقارنة بالليلة الماضية ورؤيته بسماء النهار فوق الأفق الغربى بعد شروق الشمس خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر الأحدب المتناقص يرصد فوق الأفق الشرقى بعد غروب الشمس ببضعة ساعات ويبقى بعد ذلك مشاهداً لبقية الليل ويرصد منخفضا باتجاه الأفق الغربى بعد شروق شمس.

وقمر النهار يرصد كل شهر ولكن نظرا لكونه يظهر باهتاً مقارنة بالسماء الزرقاء لا يكون ملاحظاً مقارنه عندما يكون بسماء الليل وخاصة فى مرحلة البدر المكتمل.

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خلال الأيام التالية بعد البدر المكتمل - وهو ما يحدث الآن - فإن القمر الأحدب يشرق متأخراً فى كل ليله ويغرب متأخراً فى كل نهار بعد شروق الشمس.

وفى العادة لا يلاحظ القمر خلال هذه الفترة من الشهر القمرى والتى تشمل مرحلة التربيع الأخير وهلال القمر المتناقص قبل شروق الشمس وهذا احد الأسباب التى تجعل معظم الراصدين غالبا لا يرون القمر خلال النهار.

يوما بعد يوم تتناقص إضاءة قرص القمر ويزداد ارتفاعه فى سماء النهار إلى أن يصل مرحلة التربيع الأخير بعد حوالى أسبوع من الآن ويرصد أيضا بعد شروق الشمس ويستمر فى حركته حول الأرض إلى أن يصل مرحلة الاقتران لشهر شوال 1441.