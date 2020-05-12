شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مساحات 18 صنف خضراوات صيفية فى مطروح بالأسواق لزيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، مساحات 18 صنف خضراوات صيفية مطروح حاليا بالأسواق لزيادة المعروض، طبقا لتقرير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة؛ وهى كالآتى..

إجمالى مساحات الخضر الصيفية بلغت 856 ألفا و782 فدانا.

-البطاطس فى مساحات 174 ألف فدان بمتوسط إنتاج 16 طنا للفدان.

-الطماطم فى مساحات 207 آلاف فدان بمتوسط إنتاج 15 طنا للفدان.

-الكوسة 18 ألفا و670، والباذنجان 49 ألفا و665 فدانا، والفاصوليا الخضراء 59 ألفا و631.

-لوبيا 606 أفدنة، الكرنب الصيفى 6782 فدانا بالبحيرة، وقرنبيط30 فدانا.

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-البطيخ 59 ألفا و552 فدانا، والكنتالوب 33 ألف فدان، والبامية 8225 فدانا والملوخية 8500 فدان.

-الخيار المكشوف 31 ألفا و400 فدان، والفلفل 47 ألف فدان، والبصل 363 ألف فدان.

-الخس 811 فدانا، والشمام 7600 فدان، وكسبرة 11 ألفا و387 فدانا.

كان الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أكد أن هناك متابعة يومية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة الخضروات التى يتم طرحها حاليا خلال شهر رمضان كسلع استهلاكية يومية أساسية بإجمالى مساحات بلغت 856 ألفا و782 فدانا.

وأضاف مدير إدارة الخضر، أن هناك لجانا مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.