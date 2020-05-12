شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تشكر فنانين ورجال أعمال على تبرعاتهم لدعم جهود الدولة لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان الشكر لعدد كبير من رجال الأعمال والفنانين على تبرعاتهم للوزارة لدعم جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك القيم المالية التي تبرع بها رجال الأعمال والفنانين للوزارة بهدف دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

Advertisements

وقالت وزارة الصحة ساهم أبناء الوطن من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها بالمستشفيات، وتتقدم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز تلك الأزمة.

وتضمنت القائمة الفنان محمد رمضان، والفنانة ريهام حجاج، والمهندس نجيب ساويرس، وشركة فودا فون، ورجل الأعمال ياسين منصور، ويوسف منصور، والفنان محمد صبحي، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة خميس للتنمية، وشركة كوكا كولا، ورجل الأعمال محمد لطفى منصور، وبيبسى، والمهندس أحمد صبور، ومجموعة اكديما الدوائية، ورجل الأعمال محمد حلاوة، وسميح ساويرس، وشركة العربى.