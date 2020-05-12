شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" متابعة ثلاجات عرض اللحوم وتكثيف الحملات لمنع إقامة شوادر عشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عدد من الإجراءات التنفيذية للرقابة على أسواق اللحوم مع زيادة كمية المعروض فى الأسواق من اللحوم والدواجن ومع أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة من خلال لجانها المرورية لتنفيذ الإجراءات الرقابية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية، وتكثيف الحملات لمنع إقامة أسواق وشوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظراً لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالحفاظ على صحة المواطن بتكثيف الحملات التفتيشية ولجان المتابعة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية والدواجن والأسماك اتخذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم عدد من الإجراءات أهمها، إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، عمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء.

وأضاف التقرير، أنه بالنسبة لإدارة التفتيش على اللحوم، تم إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالإدارة، التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات على محلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين والذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية أو إعدامها وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية الأخرى كالشرطة والتموين، متابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والتى لها علاقة بالغذاء الذى يقدم للمستهلك حرصا على سلامته، الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، تكثيف الحملات لمنع إقامة أسواق وشوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظراً لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.