شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الإرهابي أبو عبد الله "بائع العسل تاجر الدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو زعيم أخطر تنظيم إرهابي العقل المدبر للعديد من الهجمات الإرهابية ، توفيق فريج الشهير بأبو عبد الله تاجر العسل الفاشل وأخطر إرهابي في سيناء.

وأيضا ملهم وقائد الإرهابي هشام عشماوي ولكن لحظة كيف كانت حياة هذا الرجل الذي ظهرت سيرته في مسلسل الاختيار مؤخرا قبل أن يسلك مساره الإجرامي ؟

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حصل ابو عبد الله علي تعليم متوسط دبلوم تجارة وعمل بائعا للعسل في سيناء ثم تاجر فاشل وأنضم لتنظيم التوحيد والجهاد بعد أن أقنعه اثنين من أقاربه بالإنضمام إليه .

وهنا كانت نقطة التحول في حياته شن العديد من الهجمات الإرهابية مع التنظيم ، كان أهمها : ثلاث تفجيرات في منطقة دهب بشرم الشيخ وقتها تم إلقاء القبض عليه والإفراج عنه عام 2009.

بداية التحول في حياة هذا الارهابي والمخطط الاول للعديد من العمليات الإجرامية نستعرضها في الفيديو التالي.