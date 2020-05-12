شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تحقق المجلس الأعلى للإعلام من مخالفات الوسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لائحة الجزاءات والتدابير للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كيفية التحقق من وجود مخالفة مما يندرج ضمن المخالفات المنصوص عيها في لائحة الجزاءات و ذلك بأحد الوسائل الآتية :

1- الرصد الذى تتولاه اللجان التي يشكلها المجلس لرصد المخالفات على اختلاف أنواعها و التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها قرار من رئيس المجلس بعد العرض على المجلس.

2- الاستماع أو القراءة أو المشاهد الذاتية لأى من أعضاء أو رئيس المجلس

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3- الشكاوى التي تقدم من الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين

4- ويجوز لرئيس المجلس بعد العرض على المجلس إضافة وسائل جديدة لتحقق هذا العلم

وأوضحت اللائحة أن الشكاوى تقدم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و الذى يقرر إما حفظ الشكوى أو إحالتها إلى أي من لجان المجلس لإجراء الفحص اللازم لها ويكون للجان المجلس المختلفة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصتها وتنظيم عملها قرار من رئيس المجلس، وأنه لا يجوز توقيع أيا من الجزاءات أو التدابير الإدارية والمالية المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا حال انتهاك أي من الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعايير أو الأعراف المكتوبة و تعد المخالفات الواردة بهذه اللائحة انتهاكا لهذه المعايير والأعراف.