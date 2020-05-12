شكرا لقرائتكم خبر عن «مخالطة مصاب في نطاق أسري».. «أسنان المنيا» تصدر بيانا يوضح أسباب إصابة طبيبة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر نقابة أطباء أسنان المنيا، بيانا، حول ما تم إثارته مؤخرا عن إصابه إحدى طبيبات أسنان المنيا وزوجها طبيب الأسنان بفيروس كورونا.

وجاء في البيان «نود الإشارة إلى أن إصابة الطبيبة كانت من خلال مخالطة أحد المصابين وذلك في نطاق أسري بإحدى مراكز محافظة المنيا، وليس لإصابتها أي علاقة بطبيعة عملها كطبيبة أسنان، حيث أنها في إجازة بحكم قرار مجلس الوزراء الخاص بالعاملين من السيدات ولديهن أطفال أقل من 12 سنة».

ويضيف البيان: «من خلال تواصل مجلس النقابة مع زوج الطبيبة، اتضح عدم إصابته هو أو الابن بالفيروس، حيث قاما بعمل أشعه على الصدر وتحليل صورة الدم التى أتت نتائجها سلبية، وسيتم أخذ عينه أخرى للطبيب للاطمئنان عليه يوم الخميس المقبل، أما الطبيبة فهي الآن بمستشفى الحجر الصحي بملوي، وهي بحاله جيدة».

ويتمنى مجلس نقابة أطباء أسنان المنيا الشفاء العاجل للطبيبة المصابة، ويؤكد دعمه الدائم للزملاء أطباء الأسنان، وحاليا يتابع مجلس النقابة حالة الطبيبة، متمنيا الصحة والسلامة لعموم أطباء الأسنان وكافة أفراد الشعب المصري.