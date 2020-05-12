شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات التعافي بمستشفى عزل المدينة الجامعية ببني سويف إلى ٦ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بخروج حالتين تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية، وتعافيهم، بينهم ممرضة لترتفع اعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى ٦ حالات.

فيما ارتفعت أعداد المتعافين من ابناء المحافظة بصفة عامة إلى ٩٤ شخصا تلقوا العلاج داخل المستشفيات المختلفة، وجميعهم تحولت نتائج العينات الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية.

من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بني سويف على ان كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل مافي وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.

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