شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا بالمحافظة إلى 47 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 47 حالة وخروجهم من عزل المدينه الجامعية. وأوضح دكتور توفيق المنشاوي مدير العزل، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا يصل إلى 57 مصابين، وفي انتظار عينه أخرى لتأكد سلبية نتائجها وخروجها من العزل الصحي، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائها وفقًا لإرشادات وزارة الصحة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صحة الغربية»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا بالمحافظة إلى 47 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.