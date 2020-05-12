شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: تعافي أول دفعة من «عزل المدينة الجامعية».. وتقليص المحجوزين إلى ٥٦ حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محمد ابراهيم رئيس الفريق الطبى لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) خروج وتعافي اول دفعة من مصابي الفيروس الاثنين.

وأوضح «إبراهيم» لـ«المصرى اليوم» إنه تم خروج ٤ مصابين بعد تعافيهم من الفيروس حيث جرى حجزهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى تحسنت حالتهم الصحية.

وأشار إلى إنه بخروج الحالات الأربعة يصبح عدد الحالات المحجوزة بالمستشفى ٥٦ حالة منذ تشغيل المستشفى الثالث لعزل لتطبيق الحجر الصحي على مصابي كورونا.

وأضاف إنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزى والمدينة الشبابية في أبو قير شرق المدينة، لافتاً إلى إن المستشفى الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وقال إن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سرير، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.

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