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شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق البحر الأحمر تسابق الزمن استعدادا لتطبيق شروط استقبال «السياحة الداخلية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يسابق مسؤولو الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر الزمن استعدادا لتطبيق إجراءات وضوابط وشروط استقبال السياحة الداخلية، بداية من ١٥ مايو الجاري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، حيث تواصلت أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والاهتمام بأعمال التشجير والزراعة لتكون هذه المنشآت جاهزة.
وبدأت إدارات الفنادق في تنفيذ الضوابط والشروط الخاصة بالمطاعم والمطابخ وحمامات السباحة والشواطئ والغرف.
ورصدت «المصري اليوم» الاستعدادات التي تتم بالقرى السياحية بمنطقة هاواي شمال الغردقة، لتكون جاهزة لاستقبال النزلاء بنسبة ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لمدة أسبوعين لترتفع لـ٥٠٪ بداية من يونيو المقبل.
وقررت القرى السياحية استدعاء نحو ٥٠٪ من العمالة، من مختلف الأقسام وذلك لتجهيز وتنفيذ الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء لاستقبال السياحة الداخلية.
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