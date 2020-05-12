شكرا لقرائتكم خبر عن "الجلالة" مدينة سياحية بمواصفات عالمية.. 7 معلومات تكشف إمكانيات المنتجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مشروع تطوير هضبة الجلالة من أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة، والتى يشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يشتمل على مدينة الجلالة العالمية وجامعة الملك سلمان ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق العين السخنة- الزعفرانة، الذي يشق جبل الجلالة.

ويقام منتجع الجلالة السياحي علي شاطئ خليج السويس بمنطقة "رأس أبو الدرج" علي مساحة 1000 فدان، والذى قام بزيارته مؤخرا وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى لتفقده، وأكد أنها مدينة سياحية جبلية شاطئية مكتملة، ذات موقع استراتيجي متميز جدا، واصفا هذا المشروع بأنه سوف يكون إضافة جديدة للسياحة المصرية.

وإليك أبرز المعلومات عن المشروع السياحى العالمى:

1. يضم المنتجع فندقين أحدهم جبلي وآخر ساحلي، الجبلي يضم 300 غرفة و40 شاليه، بينما الساحلي يضم 300 غرفة و60 شالية، إلى جانب غرف وأجنحة مختلفة المستويات ومول متطور.

2. تم البدء في مشروع المنتجع السياحي منذ شهر أكتوبر 2015، فوق الجبل على ارتفاع أكثر من 650 مترا .

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3. تقع المدينة فى موقع متميز على بعد 20 كم من العين السخنة، و60 كم من العاصمة الإدارية، و60 دقيقة من القاهرة.

4. يوجد بالمدينة أطول تليفريك في الشرق الأوسط بمسافة 4.5 كم يربط بين المنطقة العليا للمدينة وفندقين آخرين هما الفندق الجبلي والفندق الساحلي.

5. تضم مدينة الجلالة 8 دور عرض سينمائي، وصالتين تزحلق على الجليد، و 624 محل ومطعم بلازا.

6. تشتمل على مدينة لليخوت تسع إلى 333 يخت، بالإضافة إلى ألعاب مائية ( أكوا بارك ) تضم 73 لعبة مائية منهم 9 ألعاب للكبار و 10 حمام سباحة.

7. يتوقع الخبراء فى قطاع السياحة أن المدينة سوف تكون واجهة وقبلة سياحية جديدة للمصريين والأجانب.