أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. التعليم: 1 يونيو بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل http://www.youm7.com/4769672لطلاب الثانوية العامة.. استعلم الآن عن رقم جلوسك ومقر لجنتك الامتحانية http://www.youm7.com/4769474إنفوجراف.. محظورات على الطلاب تجنبها أثناء تسليم الأبحاث http://www.youm7.com/4769376الصحة: تسجيل 346 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة http://www.youm7.com/4769530مصادر: إصابة نيفين النحاس مدير المكتب الفنى لوزيرة الصحة بفيروس كورونا http://www.youm7.com/4769713الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 2172 وخروجهم من مستشفيات العزل http://www.youm7.com/4769652النقل: السكة الحديد نقلت أمس 374 ألف راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا http://www.youm7.com/4769521النقل: تصدير 80 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ خلال 24 ساعة Advertisements http://www.youm7.com/4769558صور.. شركة المترو تواصل أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا http://www.youm7.com/4769431إنفو جراف.. أسعار منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ وزارة التموين http://www.youm7.com/4768602غلق مصلحة الدمغة والموازين 14 يوما بعد ظهور حالة كورونا لرئيس قسم التحليل http://www.youm7.com/4768821الأطباء: نظام التكليف الجديد يؤدى لعجز بالوحدات وتطالب "الصحة" بسرعة الحل http://www.youm7.com/4769240وكيل "العلميين" يطالب موظفى النقابة بالعزل المنزلى 14 يوما بعد وجود حالات اشتباه بكورونا http://www.youm7.com/4769527شيخ الأزهر: الله أنزل على نبيه تسع آيات فى تبرئة يهودى مظلوم وإدانة مسلم ظالم http://www.youm7.com/4768239جامعة الأزهر تفضح الإرهابية وتنشر إشادات للمصريين القادمين من الخارج http://www.youm7.com/4768279

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