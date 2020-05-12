شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تعويض المضارين من إنشاء محور الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه لا أحد يضار من محور الملك سلمان إلا ويجرى تعويضه، موضحا أن هناك 20 ألف متر مربع نزع ملكية وتم عقد لجنة مخصص لها ربع مليار جنيه لتعويض هذه المنشآت.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب على فضائية "MBC مصر": "أي حد عاوز يتعوض لو هو مش مخالف هنعوضه عن ملكيته، والمخالف ملوش حاجة عندى"، لافتاً إلى أن هذه المنطقة من فيصل إلى الهرم، والشارع عرضه 40 مترا.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المحور لا يوجد إعاقة لتنفيذه، ولكى ننتظر هدم العمارات سيستغرق فترة كبيرة لبنائه، مشيرا إلى أن المضار يتواصل مع اللجنة ويتم تحديد السعر المناسب للشقة ويتم دفع التعويض له، مردفا: "اللى هيقعد ملوش تعويض".

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وذكر أن المحور يبلغ طوله 12 كيلومتر منها 7 كيلومتر كبارى، و3 كيلومتر كبارى دورين، موضحا أنه سيكون هناك تعويض اجتماعى للمخالف.

من ناحيته، قال هانى صبحى أحد سكان العقار الملاصق لمحور الملك سلمان بالهرم، إنه يسكن في العقار الملاصق مباشرة للمحور، مردفا: "فوجئنا ببدء البناء في رمضان الماضى، وأن المحور أمام العقار، وبدأت الأمور تتضح أكثر منذ شهرين، ووجدت المحور في "البلكونة" منذ شهر".

وأضاف: "كلنا مستاءين، حيث تم منع الشمس والهواء، لا يوجد أي مسافة بين البلكونة والمحور وملتصقة تماماً"، مردفا: "معى رخصة للمكان من حى العمرانية وتم دخول الكهرباء والماء والغاز، وكان ذلك عامي 2009 و2010، معانا رخصة من الحى وكل شقة لها عقودها الموثقة والمسجلة".

وتابع: "معنديش مانع أنقل لو تم نقلى لمكان أفضل من ذلك، وهل الشركة تضمن لنا أنه مع الوقت مش هتحصل لنا مشكلة؟".