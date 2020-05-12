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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعليقا على تداخل عمارات مع محور الزمر: رصد ربع مليار جنيه لتعويض لمتضررين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء تعليقا على الصورة المتداولة للعمارات المتداخلة مع محور ترعة الزمر ، أن اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أكد أن محور ترعة الزمر، محور مرورى هام جدا، سيفيد المنطقة بأكملها.
وأوضح إنه بخصوص العمارات المتداخلة معه، هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتى سيتم إزالتها، مضيفا أن هناك عمارات مخالفة لا تعويض لها، بعد نزع الملكية، وقد يصرف لسكانها تعويض اجتماعى بعد أعمال الإزالات.
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