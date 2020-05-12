شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية": توجيهات رئاسية لمساندة القطاعات المتضررة من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية، إن هناك توجيهات رئاسية مباشرة، ومن وزير المالية، تهدف إلى الحد من الآثار الاقتصادية السلبية جراء جائحة كورونا، وهناك توجه من الدولة لمساندة القطاعات التى تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا.

وتابع إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن هناك مبادرة من وزارة المالية للمنشأت السياحية بأخذ عدد من القروض تسدد على ثلاث سنوات بتسهيلات كبيرة فى السداد.

وأضاف إبراهيم، أن قرض الصندوق الدولى ستكون فوائدة قليلة إلى حد كبير وأنظمة السداد ستكون ميسرة، ولن يشعر المواطن بأى ضرر يقع عليه من ذلك.

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وواصل إبراهيم، أن هناك عددا من الذين يعملون بقطاع السياحة استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة التى أمر بصرفها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفي سياق متصل، قال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الاثنين، إنه وافق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.

وقال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365"، إن الحكومة المصرية، فى تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد عبارة عن "أداة التمويل السريع"، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل.