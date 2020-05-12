شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان": جزء كبير من قرض النقد الدولى سيوجه لقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع دول العالم تعرضت لأزمة اقتصادية من جائحة أزمة كورونا وفى مصر أيضا تأثرت عن طريق نقص السياحة، وكذلك من نقص التجارة العالمية، مشيرا إلى أن مصر تقدمت لصندوق النقد الدولى لاقتراض 2.7 مليار دولار، مؤكدا أن جزءا كبيرا من المبلغ سيتوجه إلى القطاعات التى تأثرت بسبب فيروس كورونا، وعلى رأسها قطاع السياحة.

وتابع سمير، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmcالمذاع على قناة اكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أنه يجب على المواطنين حاليا الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى نتمكن من المرور من تلك الأزمة والاستمرار فى الإنتاج حتى لا يتأثر الاقتصاد فى مصر.

من جانب آخر، قال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أمس الاثنين، إنه وافق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.

وقال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365"، أن الحكومة المصرية، فى تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد عبارة عن "أداة التمويل السريع"، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل.