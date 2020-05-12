شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نظم القانون عمل الأجانب وما هى شروط الحصول على التراخيص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عمل الأجانب فى البلاد، وذلك فى الفصل الثانى منه، حيث نصت المادة 27 على أنه "يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل".

ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.

واشترطت المادة 28 الحصول على تراخيص للعمل بالنسبة للأجانب حيث نصت على أنه "لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل".

ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

ونصت المادة 29 على أنه "يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى".

كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

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ونص القانون على أن هناك مهن وأعمال يحظر على الأجانب الاشتغال بها ، حيث ترك تحديدها للوزير المختص ، ونصت المادة 30 على: "يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.

وينظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، حيث وضع عددا من التعريفات لبعض المصطلحات من بينها أن العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

وصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

والأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً.

والعمل المؤقت هو العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.

إما العمل العرضى هو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.

والعمل الموسم ، العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.