شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: وفاة مسئول الزراعة فى نادى الزمالك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه قرر إغلاق نادى الزمالك قبل قرار إغلاق الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مرتضى منصور فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تلقيت خبر وفاة مسئول الزراعة فى نادى الزمالك بفيروس كورونا ".

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وتابع منصور: "فيروس كورونا ليس وصمة عار ولكن هذا الموظف ابتلى بمرض فيروس كورونا"..وأكمل: "مدير الشئون الإدارية بالنادى على علم بالواقعة ولم يبلغ بالأمر وأصدرت تعليمات بعدم دخول مسئول الزراعة لأنه مصاب بفيروس كورونا والبعض يخجل من الإعلان عن الإصابة بالفيروس ".

ولفت مرتضى منصور: "لدى موظفون ولاعبو كرة قدامى يحصلون على معاش وهم فى المنزل، ولابد من توافر ضمانات حال اتخاذ قرار عودة الدوري".