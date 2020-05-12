طارق شوقى ينشر فيديو يوضح أهمية منصة إدمودو للتواصل التعليمى واستخدامها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو يوضح ما هي منصة إدمودو للتواصل التعليمي وكيف نرفع عليها المشروعات البحثية إلكترونيا وكيف نستخدمها في المستقبل؟ في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، وتعطيل الدراسة والتباعد الاجتماعي، حرصت مصر على استمرار العملية التعليمية ولكن مع مراعاة سلامة ابنائها الطلاب، وهو ما حققته وزارة التربية والتعليم عن طريق منصة ادمودو من شركة إنوڤيرا والعديد من الحلول المكملة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، تحقق منصة إدمودو المجال للتواصل بين المعلمين والطلاب لاستكمال العملية التعليمية، كما تتيح للطلاب تسليم المشروعات البحثية إلكترونياً من خلال أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

وكان وزير التربية والتعليم، شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

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أوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.

وقال "بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة (أرفق) وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".

وأكد أن عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل، أي قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"، لكن في كلا الأحوال يضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب"، وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث، وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".

وقال الوزير" بعد الانتهاء من تحميل ملف البحث على المنصة، سوف تكون هناك أيقونة صغيرة اسمها (تسليم الواجب)، عندما تضيء باللون الأزرق، يتم الضغط عليها وهذا يعني أنه تم تحميل البحث على المنصة، وبعدها تظهر علامة تسأل الطالب هل أنت مستعد للتسليم، أو غير مستعد، وهنا على الطالب أن يضغط على كلمة مستعد، وبعدها تظهر للطالب رسالة مفادها (تم تسليم العمل، وسوف نعلم معلمك)، وهذه الرسالة هي ضمان تسليم البحث بنجاح، ولو أخطأ الطالب ورفع أيّ ملف بالخطأ على المنصة مكان البحث، بإمكانه إزالة ما تم رفعه من خلال أيقونة (المراجعة الأخيرة)، وإعادة رفع الملف الصحيح.