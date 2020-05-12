شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب بتشديد إجراءات النظافة بالسكة الحديد والمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس كامل الوزير وزير النقل، قيادات السكة الحديد والمترو بتشديد إجراءات النظافة بالحطات والقطارات مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير ضد كورونا، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة ذلك من منظفات ومطهرات وتدريب وتوجيه العمالة للقيام بذلك للحفاظ على سلامة الجمهور والعمال معا.

وواصلت كلا من هيئة السكة الحديد وشركة المترو تنفيذ الحملة الموسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.