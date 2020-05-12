شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق برنامج "القراءة الموحد" بشركات توزيع الكهرباء للقضاء على مشاكل الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، موكداً أن هذا البرنامج يستهدف القضاء بنسبة كبيرة على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لانه يعتمد على إرسال قراءة العداد عبر البرنامج فور التقاط الصورة بواسطة الإنترنت.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن برنامج القراءة الموحد يتم بالتنسيق التام بين شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء و بين شركات توزيع الكهرباء، لافتاً إلى أن موظف شركة شعاع يقوم بإلتقاط صورة لعداد المشترك باستخدام برنامج القراءة الموحد وإرسالها "اون لاين" لإدارة الكهرباء التابع لها المشترك ويتم إصدار الفاتورة بناء على القراءة الموجودة بالصورة.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن القراءة الموحد سيكشف المتسببين فى إصدار فواتير الكهرباء الخاطئة والقضاء على حجة عدم دقة قراءة العدادات، موضحاً أن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، كما أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال إلتقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

وأشار الوزير إلى أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية سيكون أون لاين بواسطة الإنترنت الموجود على هواتف قراء شركة شعاع لإرسال القراءة مباشره لشركات توزيع الكهرباء.