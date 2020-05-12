شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة تطور محيط محور روكسى رمسيس تمهيدا لافتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن أعمال التطوير على جانبى محور روكسى – رمسيس الجديد مستمرة على قدم وساق، مشيرا إلى أنها تشتمل طلاء العقارات المطلة على المحور والرصف وتركيب شبكة إنارة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه تم تعويض السكان وأصحاب الأكشاك بشكل عادل، الذين تمت إزالة عقاراتهم ومحالاتهم الكائنة بمسار محور روكسى رمسيس الجارى إنشاؤه والمتواجدين بمنطقة الزعفرانة بالوايلى.

وأوضح عبد الهادى لـ"الخليج 365"، أنه تم توفير وحدات بديلة للسكان، كما تم توفير أكشاك ومحال للعاملين بالسوق، ويتم حاليا دهان العقارات الواقعة بمحيط المحور الجديد بلون موحد، مشيرا إلى أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتابع بشكل يومى أعمال تنفيذ المشروعات.

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وأشار نائب المحافظ إلى أنه يتم إنشاء محور يربط ميدان روكسى بمصر الجديدة بميدان رمسيس لربط قلب العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتيسير حركة المرور وسهولة الانتقال بين العاصمة القديمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم حصر كافة العقارات التي تقع في خط سير هذا المشروع والتي بلغ عدد حصرهم 24 عقار تشمل 50 أسرة و27 محلا.

كانت أجهزة حى الوايلى بدأت فى أعمال إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى والتي تقع في مسار المحور الجديد، ضمن أعمال إنشاء التوسعة الخاصة بالمحور.

وتعمل محافظة القاهرة منذ فترة على مشروع إنشاء محور مروري جديد يربط ما بين روكسي إلى ميدان رمسيس، ويقام مكان خط الترام القديم، وذلك بهدف تخفيف الضغط المروري على الطريق القادم من ميدان رمسيس، ومن شارع الخليفة المأمون حتى رمسيس أيضا، وجاري القيام بإجراءات التعديلات المرورية المرتبطة بالمحور الجديد.