الموارنة: نشارك بالصلاة من أجل رفع الوباء الخميس المقبل مع الأزهر والفاتيكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر؛ عن مشاركة الكنيسة المارونية فى يوم الصلاة والصوم من أجل وباء كورونا الذى دعت إليه لجنة الإخوة الإنسانية بمشاركة الأزهر والفاتيكان
وأضاف المطران جورج شيحان : "إننا كإبراشية مارونية فى مصر والسودان؛ ندعوكم وتضامنًا مع مسيحى ومسلمى العالم؛ ندعوكم لإحياء يوم 14 مايو للصوم والصلاة".
وأكد: "نحن بدورنا كإبراشية مارونية سنحتفل بكنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر؛ بصلاة السبحة والقداس وكلمة روحية؛ وستنقل الصلوات عبر البث المباشر"، مختتمًا:" نسأل الله أن يقبل صلواتنا وتضرعاتنا؛ وأعمال المحبة لمجده".
ودعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية القيادات الدينية حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس المقبل 14 مايو الجارى لتجأوز جائحة كورونا المستجد؛ الأمر الذى رحبت به الكنائس المسيحية؛ ودعت إلى الصلاة والصوم فى هذا اليوم.
تعيش الكنيسة هذه الأيام ،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.
يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.
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