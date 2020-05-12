شكرا لقرائتكم خبر عن الموارنة: نشارك بالصلاة من أجل رفع الوباء الخميس المقبل مع الأزهر والفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر؛ عن مشاركة الكنيسة المارونية فى يوم الصلاة والصوم من أجل وباء كورونا الذى دعت إليه لجنة الإخوة الإنسانية بمشاركة الأزهر والفاتيكان

وأضاف المطران جورج شيحان : "إننا كإبراشية مارونية فى مصر والسودان؛ ندعوكم وتضامنًا مع مسيحى ومسلمى العالم؛ ندعوكم لإحياء يوم 14 مايو للصوم والصلاة".

وأكد: "نحن بدورنا كإبراشية مارونية سنحتفل بكنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر؛ بصلاة السبحة والقداس وكلمة روحية؛ وستنقل الصلوات عبر البث المباشر"، مختتمًا:" نسأل الله أن يقبل صلواتنا وتضرعاتنا؛ وأعمال المحبة لمجده".



ودعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية القيادات الدينية حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس المقبل 14 مايو الجارى لتجأوز جائحة كورونا المستجد؛ الأمر الذى رحبت به الكنائس المسيحية؛ ودعت إلى الصلاة والصوم فى هذا اليوم.

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