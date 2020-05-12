"خلي بالك وانت ماشي".. كيف انتقمت أسرة طفلة من سائق صدمها بالعمرانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"مش تخلي بالك وانت ماشي".. مشادة متكررة طالما تعرض لها سائق توك توك خلال عمله بحي العمرانية غرب الجيزة، لكن تلك المرة كاد يفقد حياته على إثرها.

بلاغ تلقاه مساعد مدير قطاع غرب الجيزة من المقدم أحمد حمدي نائب مأمور العمرانية بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وجه العقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الطالبة والعمرانية، بسرعة انتقال قوة من القسم بقيادة رئيس وحدة المباحث الرائد مصطفى عبد الله.

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تحريات الرائد محمد نجيب معاون أول مباحث العمرانية، توصلت إلى أن سائق "توك توك" صدم طفلة محدثا إصابتها بسحجات وكدمات بالجسم.

3 أشخاص من أسرة الطفلة عادوا لمعاتبة السائق على تسببه في إصابة الطفلة، ووقعت مشادة تعدى على إثرها الثلاثة على السائق بالضرب حتى أن أحدهم "كسر زجاجة على رأسه"، حسب وصف المصاب وشهود عيان.

وشكل المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، فريق بحث مُصغر بقيادة النقيبين فواز حسين وعبد الرحمن محمدين معاوني مباحث العمرانية؛ لضبط المتهمين الثلاثة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد طارق حمزة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، إلى النيابة العامة للتحقيق.