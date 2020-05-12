"لغز أتوبيس الـ 18 مليون جنيه وسحب الجنسية المصرية من 21 شخصًا".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

1 يونيو محاكمة المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الطفل، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل، كأولى جلسات نظر محاكمة المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي مذيعة قناة النهار، والذي لقى مصرعه على يد كلا من "أحمد. س" و"محمد. خ " أصدقائه، بطلق نارى أصابه في رأسه، فارق الحياة في الحال على أثرها.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أن الطلقة اخترقت رأس المتوفى، محدثة فتحتي دخول وخروج، وأمرت بالتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

رحلة انتهت بـ"كلبش".. الداخلية تكشف لغز أتوبيس الـ18 مليون جنيه

أتوببيس رحلات قد لا يلفت إليه الأنظار لكن دقة معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت أنه بمكان سري به توجد به كمية كبيرة من مخدري الحشيش والأفيون، خطط عنصر إجرامي لتهريبها من شرق لغرب قناة السويس.

ضبط شخصين حجبا سلع غذائية وقفازات لرفع أسعارها

ضبطت الأجهزة الأمنية، مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (4 طن سكر حر ) مجهول المصدر، بقصد رفع أسعارها.

كما ضبطت الحملات، مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول ( 38 ألف و100قطعة قفاز) مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

النيابة تخلي سبيل 24 شخصا ضبطوا أثناء إقامتهم مبارة لكرة القدم بالجيزة

أمرت نيابة الهرم، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل 24 شخصا بضمان محل إقامتهم، ألقي القبض عليهم مساء أمس أثناء إقامتهم مبارارة لكرة القدم بملعب بمنطقة اللبيني.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة.

Advertisements

بتهمة التحريض على العنف.. تأجيل محاكمة ممدوح حمزة لـ 1 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة "هارب"، لجلسة 1 يونيو لإعادة الإعلان.

النيابة تصرح بدفن عامل لقي مصرعه في انهيار عقار بباب الشعرية

صرحت نيابة باب الشعرية الجزئية بدفن جثة عامل لقي مصرعه في انهيار عقار بشارع علوة فارس، بدائرة الحي.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت إخطارا بانهيار عقار بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

في 24 ساعة.. "الأمن العام" يضبط 181 قطعة سلاح ناري و215 قضية مخدرات

واصل قطاع الأمن العام الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات .

الداخلية تواصل أعمال تطهير وتعقيم كافة الأقسام الشرطية والسجون

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة المنشآت الشرطية، وأقسام ومراكز الشرطة، والسجون على مستوى الجمهورية، وفق البرنامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية.

الداخلية تسحب الجنسية المصرية من 21 شخصًا

أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، الذي حمل رقم 582 لسنة 2020، بشأن الإذن لكل من الـ21 مواطنًا (أولهم أحمد إسحاق عامر محمد وآخرهم أيمن رشاد أحمد محمد) بالتجنس بالجنسية الأجنبية قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

منها "السودانية والهولندية".. الداخلية تأذن لـ21مصريًا بالحصول على جنسيات أخرى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار وزير الداخلية بالإيذان لكل من الـ21 مواطنًا مصريًا، بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.