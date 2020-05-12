الألف بـ200 جنيه.. رحلة كشف لغز تقليد العملة من القليوبية لسوهاج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

معلومات وردت لضباط مباحث الأموال العامة كشفت لغز انتشار تداول عملات مقلدة من فئتى (50، 100) جنيه فى التعامل بنطاق العديد من المحافظات.

فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تنسيقاً وقطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن حاصل على بكالوريوس ويعمل بمجال التصوير، وحاصل على دبلوم يقيمان بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، اتخذا من محل إقامتهما وكراً لتقليد العملات الوطنية باستخدام حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات (القاهرة، القليوبية، سوهاج).

المتهمان استهدفا تحقيق استفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع 200 جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وعُثر بمسكنهما على 18 ألف جنيه مقلدة، و30 ألف جنيه مقلدة ومعدة للتقطيع إضافة إلى الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد.

بالانتقال إلى الصعيد، أمكن ضبط اثنين من عملاء المتهمين بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وفرع الإدارة بجنوب الصعيد، وستة أشخاص يقيمون بمحافظتى سوهاج وقنا بحوزتهم 70 ورقة مالية فئة المائة جنيه تحمل نفس رقم المسلسل للمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين.