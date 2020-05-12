بينهم ساويرس ورمضان.. "الصحة" تشكر شخصيات عامة وشركات لدعم مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "ساهم عدد من أبناء الوطن من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها بالمستشفيات".

ووجهت الوزارة الشكر لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس لتبرعه بمبلغ مليون و254 ألف جنيه كتجهيزات طبية، و100 ألف دولار تجهيزات طبية لمستشفى حميات الغردقة، وللفنان محمد رمضان لتبرعه بـ 300 ألف جنيه مستلزمات وقائية، ومطعم البرنس لتبرعه بـ 500 ألف جنيه نقدي، والفنانة ريهام حجاج لتبرعها بمليون جنيه، والفنان محمد صبحي لتبرعه بـ 300 ألف جنيه، وشركة أوراسكوم "سميح ساويرس" لتبرعه بمليون جنيه للمستلزمات وقائية.