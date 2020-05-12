إصابة 32 من الطاقم الطبي بمستشفى أحمد ماهر بكورونا.. و3 قرارات من الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، عن إصابة 32 من الطاقم الطبي والعاملين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال "عبدالعزيز" في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إن ممرضة نقلت العدوى إلى باقي زملائها داخل المستشفى خلال الأيام الماضية، ولم تظهر عليها أي أعراض، مما تسبب في إصابة 24 من التمريض، و6 أطباء، وعاملتين بالفيروس.

وأوضح أنه لم تظهر أي أعراض على المصابين باستثناء ممرضة واحدة ظهرت عليها بعض الأعراض الخفيفة وتم نقلها إلى مستشفى قها بالقليوبية، ثم تحويلها بعد ذلك إلى أحد الأماكن المخصصة للحجر الصحي، والباقي بدون أعراض وتم نقلهم إلى نزل الشباب ومقار الحجر.

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وأشار إلى حصر جميع المخالطين من الفريق الطبي والعاملين، وإجراء مسح وتحاليل لهم، وننتظر نتائج أخرى خلال الساعات المقبلة.

وقال: "الممرضة التي نقلت العدوى تعمل في مكان خارجي، لكننا لا نعرف على وجه التحديد مصدر العدوى لها".

وعلى إثر ذلك، أصدر مدير مستشفى أحمد ماهر، قرارًا إدارياً بمجازة أيًا من أفراد الفريق الطبي المتواجد في تجمعات غير مكان عمله داخل المستشفى وكذلك الإداريين، وارتداء ماسك عالي الكفاءة لأطباء الرعاية المركزة وقسم الحالات الحرجة والطبيب القائم بأخذ مسحات فيروس كورونا فقط، ويتم مجازاة من يستعمل مخزون المستشفى في غير هذه الأقسام.

ونص القرار كذلك على أخذ مسحات من الفريق الطبي المتعامل مباشرة مع مريض كورونا بدون واقيات شخصية مناسبة، على أن يتم توقيع "جزاء رادع" لعدم ارتداءه الواقيات.