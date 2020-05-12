​القومي للمرأة يهنئ ممرضات مصر والعالم باليوم العالمي للتمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئة إلى جميع ممرضات مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، والذي يوافق 13 مايو من كل عام.

وأكدت مرسي أن احتفال هذا العام يتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم، وما يتطلبه ذلك من جهود شاقة يبذلها طاقم التمريض، اللائي يواصلن الليل بالنهار من أجل رعاية المرضى المصابين بالفيروس، مل يكلفهن المخاطرة بصحتهن والتضحية بها من أجل هذا الهدف النبيل.

وقالت مرسي، إن التاريخ سيذكر هذه الجهود الثمينة التي تقدمها الممرضات خلال عملهن النبيل، فضلًا عن دورهن العظيم.

جدير بالذكر أن المجتمع الدولي يحتفل بـ"اليوم العالمي للتمريض" في 12 مايو من كلّ عام، وتمّ اختيار هذا اليوم في عام 1974، وهو تاريخ يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورانس نايتينجيل (Florence Nightingale ، 1910- 1820)، البريطانية الجنسية، التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث، ولقبت بـ"حاملة المصباح" لأنها كانت تخرج في الظلام إلى ميادين القتال، وهي تحمل مصباحًا في يدها، للبحث عن الجرحى والمصابين لإسعافهم، بالتزامن مع حرب القرم 1854، حيث برز دورها في ذلك الوقت في تقليل نسب الوفيات بين الجنود من 40 إلى 2% فقط.​