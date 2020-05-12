أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين مع رؤساء أحياء المنطقة، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وفتح الجراجات المغلقة.

وخلال اللقاء، وجه نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بإزالة أية إشغالات أو مخالفات فى مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كل في نطاق حيه.

يأتي ذلك، فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لنوابه في المناطق الأربع، الخاصة بفتح الجراجات المغلقة وإعادة التى تم تحويل نشاطها.

تواصل أجهزة محافظة القاهرة والمتمثلة في حي النزهة، لليوم الثاني على التوالي في إزالة اسطبلات الخيول بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة، بمنطقة جسر السويس.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، إنه تم إزالة 17 اسطبل اليوم، مقامة على مساحة 25 ألف متر مربع، من إجمالي 57 ألف متر.

وأوضح "عقل" سيتبقى 10 اسطبلات على مساحة 12 ألف متر، سيتم إزالتها غدًا، لافتًا إلى أن أعمال الإزالة بدأت أمس السبت وتم إزالة 20 ألف متر بواقع 45 ألف خلال يومين.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة الاسطبلات بجسر السويس

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة، والتي تبلغ مساحتها حوالي (٥٧ ألف متر) وهى المنطقة التى كانت مستغلة كمبان للخيول.

رافق محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية، المهندس إبراهيم صابر نائبه للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة.

وصرح محافظ القاهرة أن الأرض تقع بين شوارع جسر السويس و ٦ اكتوبر وشارع شركات البترول ومقام عليها مبان للخيول، سيتم إزالتها بالكامل وسيتم تخصيص الأرض للمنفعة العامة بعد إعادة تخطيطها لإقامة مشروعات خدمية عليها لخدمة أهالى المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة أنه سيتم كذلك إعادة تخطيط ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلى منصور والجارى إنهاء أعمال تنفيذها استعدادًا لافتتاحها للجمهور.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية‪.‬

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة‪.‬



وأشار محافظ القاهرة إلى ان إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحي منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين‪ .‬