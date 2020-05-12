أخبار مصر | منظمة الصحة العالمية توجه رسالة هامة للمواطنين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية توجه رسالة هامة للمواطنين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شرح الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وطرق الوقاية منه.

وقال في فيديو بثته منظمة الصحة العالمية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ان فيروس كورونا مرض تنفسي، أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق التنفس.

وأضاف جبور، ينتقل كورونا من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عن طريق الرزاز من خلال الكحة أو العطس، مضيفًا ان من طرق الوقاية اعتماد نظام غذائي صحي سليم لتقوية جهاز المناعة، وغسل اليدين بشكل جيد بالماء والصابون أو المطهرات الكحولية، وتطبيق البعد الجسدي مسافة متر على الأقل مع تطبيق كافة الأساليب الصحية السليمة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الاثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

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8 وفيات جديدة



وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة



وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أولًا بأول.