أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى كفيف (اعرف الحكاية)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى كفيف (اعرف الحكاية) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجاب اللواء محمود شعراوي، وزارة التنمية المحلية، لشكوي "كفيف"، لمساعدته في إعادة " كشك " ملابس وأحذية أجره لشخص ورفض دفع الإيجار أو إعادته مرة أخرى.

وحاول الشاب أحمد محمود حامد، ويبلغ من العمر 44 عاما، الذي يقيم بمنطقة إمبابة التابعة لحى شمال الجيزة، تأجير محل صغير لبيع الأحذية والملابس، لتوفير مصدر دخل له وزوجته وطفليه، وقد نجح في الحصول على كشك وبعدها بشهور قليلة لم يستطيع نظرا لظروفه الصحية متابعة العمل به، فعرض عليه أحد الأشخاص أن يستأجر الكشك مقابل مبلغ مالي شهري يدفعه للشاب، ولكن فوجئ بامتناع المستأجر عن دفع الإيجار ورفضه إعادة الكشك له مرة أخرى.

وجاء الشاب بصحبة شقيقه إلى مقر وزارة التنمية المحلية لتقديم شكوى وطلب المساعدة، وبعد عرض مشكلته، تم إبلاغ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمشكلة الشاب الكفيف فاستقباله في مكتبه، وخلال اللقاء الذي استمر لمدة نصف ساعة حكى الشاب أحمد محمود تفاصيل مشكلته ومأساته كامله منذ أن فقد بصره بخطأ طبى واجراءه عدد من العمليات على أمل عودة نور عينه من جديد لينفق أمواله كامله ولكن دون جدوى، حتى فقد عمله تمامًا.

وأضاف الشاب أنه تزوج من فتاة يحبها ورزق بطفلته الأولى وبعدها رزق بطفل آخر وظل متمسكًا بالأمل في تغيير حياته للأفضل وقد حصل على رخصة كشك بالإيجار في منطقة إمبابة، ليساعده في توفير مصاريف ومتطلبات أسرته ونظرًا لظروفي الصحية لم اتمكن في متابعة العمل بالكشك، وقام بتأجيره لأحد الأشخاص، لكنه فوجئ بامتناع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه لعدة شهور ليتوقف مصدر رزقه الوحيد، كما فوجئ بأن الحي يطالبه بسداد المبالغ المالية المستحقة على الكشك.

وأكد الشاب أنه حاول لعدة شهور في الحصول على حقه ومبلغ الإيجار إلا أن المستأجر ظل يماطل ويمتنع عن دفع الإيجار أو إعادة الكشك للشاب الكفيف.

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ووجه شعراوي، بسرعة تواصل قيادات الوزارة مع مسئولي محافظة الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة، حيث تم اصطحاب الشاب الكفيف وشقيقه في سيارة خاصة من الوزارة، وتوجها بها بصحبة مسئول من مكتب الوزير إلى حي شمال الجيزة، والتقى مع رئيس الحى أسامة السقعان، حيث تم دفع كافة الرسوم المستحقة عليه وتم تسليم الكفيف رخصة رسمية للكشك.

وتم اصطحاب الشاب بعد ذلك بحضور رئيس الحى ومسئولي التراخيص الي مكان الكشك، وتم سحبه من المستأجر وتسليمه للكفيف ليعود له الأمل من جديد ويسترد حقة.

ووجه الوزير محمود شعراوي بالتواصل مع مديرية أمن الجيزة للتواصل مع قسم شرطة امبابة لضمان عدم تعرض المستأجر للشاب الكفيف واسرته وشقيقه بأي أذى.

من جهته، قدم الشاب أحمد محمود الشكر لوزير التنمية المحلية لمساعدته في عودة حقه وتوفير مصدر دخل الوحيد لأسرته ليعينه على الحياة.

وأكد أحمد محمود، أنه يشعر وكأنه في حلم ولا يصدق، حيث عاد حقه مرة أخرى بعد أن كان قد فقد الأمل والذي كان سببًا فيه بعد الله سبحانه وتعالى وزير التنمية المحلية بعد ان استقبله في مكتبه واستمع الي مشكلته ووجه بعودة الكشك له بعد تعرضه للظلم من قبل المستأجر.

كما قدم أحمد حامد الشكر لمسئولي محافظة الجيزة ورئيس الحى على الجهود التي قاموا بها.